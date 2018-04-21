Сирия итоги недели 8 - 21 апреля: «инцидент» в Думе, удар США и стран коалиции по Сирии, атака на Т-4, сдача Думейра

Освобождение Восточной Гуты Сирийская армия завершила активную фазу операции в Восточной Гуте. В результате договоренностей с сирийским правительством и российским Центром по примирению враждующих сторон, боевики группировки «Джейш аль-Ислам», располагавшиеся в городе Дума, сдались сирийской армии. Как сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР Юрий Евтушенко, над Думой был водружен государственный флаг Сирии, а в город введены отряды российской военной полиции. Благодаря решению сирийского правительства и лично президента Башара Асада, боевики получили возможность сдать оружие и урегулировать свой статус, либо же отправиться на подконтрольные протурецкой оппозиции территории в провинции Алеппо. Согласно последним данным, из районов Восточной Гуты за все время операции сирийской армии и гуманитарных инициатив Сирии и России, было эвакуировано более 165 тысяч человек. В это число включено немногим более 20 тысяч боевиков различных оппозиционных группировок, а также 38 тысяч членов их семей.

«Инцидент» в Думе Несмотря на благополучное завершение активной фазы боевых действий в Восточной Гуте, на этой неделе ситуация в Сирии приняла крайне напряженный характер. 7 апреля прозападные источники, а также активисты печально известной организации «Белые каски» обвинили сирийские правительственные войска в применении химического оружия в городе Дума. Как заявляли активисты, в результате инцидента якобы погибло по меньшей мере 40 человек, сотни человек пострадали. Эксперты российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, а также независимые исследования СМИ показали, что материалы «Белых касок» представляют собой умело сфабрикованную подделку, сделанную для того, чтобы сорвать перемирие в Сирии. Тем не менее, западные страны попытались использовать мнимый инцидент в Думе как повод для нанесения удара по сирийской армии и ее союзникам. Президент США Дональд Трамп в эксцентричной манере пригрозил сирийскому лидеру Башару Асаду ударом по территории суверенного государства и не скупился на оскорбления в адрес официального Дамаска. К осуждению мнимой химатаки также подключились премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, даже несмотря на отсутствие прямых доказательств применения химоружия.

Совет Безопасности ООН Не помогло даже обсуждение сфабрикованного «инцидента в Думе» в Совете Безопасности ООН. Представитель России в Совбезе Василий Небензя заявил, что российские эксперты изучили место предполагаемой «химатаки», однако никаких следов боевых отравляющих веществ обнаружено не было. Небензя подчеркнул, что Россия не против прибытия в Думу экспертов по линии Организации по запрещению химического оружия с мандатом ООН, чтобы лично проверить и убедиться в несостоятельности «вброса» «Белых касок». Тем не менее, на том же заседании представитель от США Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты буду прорабатывать все варианты давления на официальный Дамаск, в том числе военные, даже без одобрения ООН.

Подготовка Запада к удару После демарша США на трибунах ООН, американский флот, а также корабли стран, входящих в международную коалицию, стали собираться на подступах к Сирии. Боевое положение в 50 километрах от российской военно-морской базы в Тартусе занял эсминец «Дональд Кук», оснащенный крылатыми ракетами «Томагавк». В Восточном Средиземноморье также находятся английский фрегат «Монтроз» и французский фрегат «Шевалье Поль», также в этом районе на боевом дежурстве находится американская стратегическая атомная подводная лодка третьего поколения «Джорджия» и эсминец «Портер», также оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк». В среду также стало известно, что на усиление 5-му флоту ВМС США, расположенному в Персидском заливе, направлена ударная авианосная группа из 8 кораблей, возглавляемая авианосцем «Гарри Трумэн», а Великобритания подготовила к потенциальному удару по Сирии силы ВВС на своей базе Акротири на Кипре.

Атака на Тифор Кроме того, начало недели ознаменовалось ударом по сирийской авиабазе Т-4 (Тифор) близ города Тияс на востоке провинции Хомс. В первые часы после атаки было неизвестно, кто нанес удар. Ясность внесли представители Минобороны РФ: согласно информации военного ведомства, атаку на Тифор провели два истребителя F-15 военно-воздушных сил Израиля, находившиеся на момент атаки в воздушном пространстве Ливана. Всего по Тифору было выпущено восемь ракет, пять из которых были сбиты системами ПВО, а оставшиеся три поразили западную часть аэродрома. В результате атаки, по предварительным данным СМИ, погибли четырнадцать бойцов иранского ополчения.

Удар США, Великобритании и Франции В ночь на 14 апреля Соединенные Штаты Америки, а также их союзники по международной коалиции – Великобритания и Франция – нанесли массированный ракетный удар по территории Сирии. По данным Минобороны России, 14 апреля с 3 часов 42 минут до 5 часов 10 минут по московскому времени ударная авиация и военно-морской флот США, на пару с ВВС Великобритании и Франции выпустили по военным и научным объектам САР 103 крылатые ракеты класса «воздух-земля». При этом средства ПВО Сирии перехватили 71 ракету и уничтожили их еще на подлете к целям. Для нанесения ударов по Сирии, вооруженные силы США задействовали три эсминца «Дональд Кук», «Хиггинс» и «Портер». Кроме того, в ударе были задействованы сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer, вылетевшие с базы США в Ат-Танфе. ВВС Великобритании задействовали в ходе удара четыре истребителя «Торнадо», вылетевшие с военной базы Акротири на Кипре. Франция использовала четыре многоцелевые ракетных фрегата и истребители четвертого поколения «Рафаль» и «Мираж». В свою очередь, для отражения ракетного удара, вооруженные силы САР в основном использовали советские зенитно-ракетные комплексы С-125 «Печора-2М», С-200 и «Бук». Эффективная работа советского вооружения, произведенного 40 лет назад, показала преимущество советских разработок даже над сверхсовременными западными средствами поражения. Успешное отражение ракетного удара коалиции вылилось в массовые митинги на улицах Дамаска, Алеппо и других крупных городов, на которых жители Сирии выразили осуждение западной агрессии и поздравили сирийскую армию с победой.