Радикалы из С14 осквернили памятник Ватутину и напали на ветеранов в центре Киева

Киев, 13 апреля. Украинские националисты из группировки С14 сегодня отметились очередной отвратительной акцией, оскверняющей память героев Второй мировой войны. Они пришли к памятнику генералу Николаю Ватутину, расположенному в парке у Верховной рады, облили его красной краской и оставили на нем оскорбительные надписи.

Также негодяи попытались помешать ветеранам возложить цветы к памятнику и даже вступили с ними в потасовку. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал у памятника Н. Ф. Ватутину и убедился — рядовым киевлянам стыдно за поведение радикалов. И не менее стыдно — за поведение украинских властей, которые молчаливо одобряют подобные акции.

Несколько десятков наиболее радикальных националистов из группировки С14 (именно ее члены в апреле 2015-го убили украинского журналиста Олеся Бузину) пришли к памятнику генералу Ватутину с самого утра. Первым делом они облили красной краской сам памятник генералу, а также его подножие. Кроме этого негодяи развернули плакат «Кожного ката чекае расплата» («Каждого палача ждет расплата») и написали на памятнике «Это не краска, а кровь украинцев». После чего провели импровизированный митинг.

В ходе митинга радикалы сообщили в мегафон, что считают прославленного военачальника «предателем», поскольку в ходе освобождения Украины он боролся, в том числе, с войсками Украинской повстанческой армии (УПА1, запрещена в России). Напомним, каратели из УПА были коллаборционистами, сотрудничавшими с гитлеровскими войсками, и расстреляли несколько десятков тысяч евреев, живших на территории страны.

Вдоволь намитинговавшись, националисты из С14 плотным кольцом окружили памятник, чтобы не подпустить к нему ветеранов и простых киевлян, которые пришли возложить цветы герою Второй мировой войны. Дело в том, что 15 апреля исполняется 74 года со дня смерти боевого генерала, освободившего Украину от фашистской оккупации. И к памятнику накануне годовщины смерти Ватутина регулярно приходят пожилые киевляне с гвоздиками.

Националисты, прекрасно знавшие об этой традиции, начали выкрикивать в адрес беззащитных стариков оскорбления, называли их «ряжеными ветеранами», и пытались вступить с ними в рукопашный бой. Кроме того, негодяи называли стариков, пришедших к памятнику, «сепаратистами», интересовались у них, «кому принадлежит Крым», а также призывали их «на коленях покаяться перед добровольцами, служившими на Донбассе».

Через некоторое время к памятнику пришел депутат Верховной рады, лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко в сопровождении охраны. Он также попытался пробиться к монументу, однако националисты С14 сомкнули ряды и не давали ему пройти. В результате произошла короткая, но яростная потасовка между националистами, самим Бойко и его охраной.

Все это время полицейские, охраняющие Раду, спокойно стояли в стороне и не реагировали на ситуацию. Однако, когда обстановка возле памятника резко накалилась, патрульные все же нашли в себе мужество вмешаться и развести националистов и ветеранов в разные стороны. После этого страсти пошли на спад, а националисты, отсняв все свои «подвиги» на видео, стали потихоньку расходиться.

Корреспондент ФАН поговорил с несколькими киевлянами, которые в течение дня приходили отдать дань памяти герою великой войны.

«Знаете, очень стыдно за то, что сейчас происходит вокруг памятника Ватутину и другим военным, которые освободили нашу страну от фашистов, — сообщил ФАН пожилой токарь Богдан В. — Это ведь уже не первый раз происходит подобное, поэтому нам часто неудобно смотреть в глаза гостям города. Самое страшное, что власть ничего не хочет делать для того, чтобы навести порядок, ей плевать на этот позор! Те же полицейские стояли все время, пока шла акция, смотрели, как эти подонки оскверняли памятник, и ничего не делали! Это — яркое подтверждение того, что власть просто не способна навести порядок даже в столице страны, что уж говорить о регионах!».

«Генерал Ватутин спас десятки тысяч человеческих жизней, освободив Украину от врага. Его смертельно ранили как раз бойцы УПА, и впоследствии он от этого ранения скончался. Тем не менее, Ватутин был и остается героем для сотен тысяч украинцев. А те мерзавцы, которые осквернили его память, так и останутся мерзавцами», — заявил ФАН киевлянин Виктор П..

К сожалению, именно памятники генералу Ватутину на сегодняшней Украине остаются удобными мишенями для местных националистов. Ранее в городе Бердичев радикалы молотками разбили памятник генералу Ватутину при полном попустительстве местных властей.

Напомним, советский военачальник, генерал армии и Герой Советского Союза Николай Ватутин был выходцем из простой крестьянской семьи, сделавшим фантастическую военную карьеру. Ватутин прошел путь от рядового красноармейца до генерала армии. В годы Великой Отечественной он возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов, которые разбили несколько десятков фашистских дивизий, а также несколько повстанческих украинских соединений. Ватутин умер 15 апреля 1944-го в Киеве после ранения, полученного при нападении группы националистов из УПА. Памятник генералу Ватутину расположен в Мариинском парке, всего в сотне метров от здания Верховной рады Украины.

1 Организация запрещена на территории РФ.