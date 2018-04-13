Strategic Culture: Ни один здравомыслящий человек в Европе не поддержит войну с Россией

Президент США Дональд Трамп 11 апреля написал в своем Twitter: «Россия обещает сбивать все ракеты, направленные на Сирию. Готовься Россия, потому что они прилетят, хорошие и новые и «умные»! Не стоит союзничать с животным, которое убивает своих людей и наслаждается этим!»

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Missile Madness in Syria (Ракетное безумие в Сирии), опубликованной порталом Strategic Culture.

Лидер Соединенных Штатов готовится к бою, но он понятия не имеет, к чему это может привести. (Он, очевидно, даже не знает, что такое «умная» ракета.) Трамп пытается загнать Россию в угол — однако Москва не позволит это сделать с собой. Если же он будет совершать незаконные боевые действия против Сирии, обстреливая ее ракетами и нанося тем самым урон российским базам или оборудованию в Сирии, последствия будут самые серьезные и даже катастрофические.

Может начаться ядерная война

Ранее телеканал CNBC, ссылаясь на заявление начальника Генштаба России Валерия Герасимова, сообщил, что у России есть достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки химической атаки сирийского правительства на мирных жителей.

И действительно, США использовали эту провокацию для того, чтобы обвинить сирйиское правительство в применении боевых отравляющих веществ. И теперь США грозятся нанести ракетный удар по некоторым районам Дамаска. То, что он предсказал, действительно произошло, за исключением того, что удары (на момент написания) еще не состоялась.

Генерал Герасимов четко дал понять, что «в случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры как по ракетам, так и их носителям». Это заявление не освещалось в ежедневной разведывательной сводке Fox News для Трампа, и единственное что сделал Пентагон, это направил CNBC сообщение о том, что Россия должна «прекратить создавать отвлекающие факторы».

Не было и речи о том, чтобы запросить у Москвы данные о планируемой «химической атаке». Кроме того, не было высказано никаких предложений о конструктивном обсуждении средств снижения напряженности.

Так что теперь Соединенные Штаты планируют атаковать Сирию, государство с демократически избранным правительством, которому и так угрожают повстанческие силы и суннитские исламские экстремисты. Боевики, в случае если им удастся завоевать страну, убьют всех членов любой другой исламской секты и почти миллион сирийских христиан, которые находятся под защитой правительства Асада. А это весьма неприятный факт, о котором не упоминают западные правительства и СМИ.

Сирия имеет постоянное представительство в ООН, она признается суверенным государством на международном уровне.

Основная цель ООН — это «поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира».

Конечно же, США используют «мирные средства» в Сирии, правительство которой они намерены уничтожить. Их последним оправданием для нападения на страну является еще не доказанная химическая атака на город, который сирийские силы уже вырвали из рук террористов. У сирийских властей нет никаких оснований использовать химическое или любое другое оружие на последних этапах войны, которую оно и так выигрывает.

Устав ООН предписывает, что «стороны, участвующие в любом споре, продолжение которого могло бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности, должны, прежде всего, стараться разрешить спор путем переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитража, судебного разбирательства, обращения к региональным органам или соглашениям или иными мирными средствами по своему выбору». Но Соединенные Штаты решили снова атаковать Сирию без какого-либо мирного подхода.

Устав международной организации запрещает угрожать или применять силу против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Это не может быть самообороной, и Совбез ООН не одобрял никаких подобных действий против САР. Ракетный удар Соединенных Штатов по Сирии будет полностью противоречить междунаролдному праву.

Даже Трамп должен понимать, что ракетный удар по ближневосточной стране, который угрожает российским военнослужащим, будет чрезвычайно провокационным.

Президент Франции Эммануэль Макрон еще не решил, стоит ли присоединяться к антироссийским ракетным ударам Вашингтона по Сирии, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, похоже, будет вынуждена выставить идею на демократическое голосование в Палате общин, где ее, несомненно, отклонят. Ни один здравомыслящий человек в Европе не поддержит войну с Россией.