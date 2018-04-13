Греция отказалась участвовать в военной операции в Сирии

Афины, 13 апреля. Греческие вооруженные силы не будут принимать участие в военной операции в Сирии. Об этом в пятницу заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает греческое информагентство АМНА со ссылкой на источники в правительстве.

В то же время Ципрас осудил любое применение химоружия в Сирии и заявил о необходимости сосредоточиться на мирном урегулировании вооруженного конфликта в арабской республики с учетом предложения Швеции.

Речь идет о резолюции, которую выдвинула Швеция в Совбезе ООН. Стокгольм предлагает направить в Сирию миссию высокого уровня по разоружению. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя инициативу Швеции, заявил, что главным приоритетом для СБ ООН сейчас должно быть недопущение войны на территории Сирии.

Напомним, что ситуация в регионе обострилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о готовности нанести ракетный удар по сирийским войскам. Поводом послужило неподтвержденное сообщение «Белых касок» о «химатаке», которая якобы произошла в сирийской Думе. При этом местные врачи утверждают, что в больницы не поступило ни одного пациента с химическим отравлением. Минобороны РФ в пятницу заявило, что имеет доказательства того, что вся история с «химоружием» в Думе была спланированной провокацией.