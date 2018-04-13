Boeing отреагировал на подготовку ответных санкций России против США

Вашингтон, 13 апреля. Американская корпорация Boeing знает о российском законопроекте об ответных мерах на санкции США и следит за ситуацией, сообщил представитель компании.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин внес на рассмотрение законопроект об ответных мерах РФ после ввода санкций со стороны США. По словам главы комитета Совфеда по бюджеты Сергея Рябухина, в случае принятия документа РФ перестанет поставлять США тина, который необходим для производства самолетов Boeing.

«Boeing знает о законопроекте и следит за ситуацией, чтобы понять, какое влияние это может оказать на наш бизнес в России», — заявили в корпорации, пишет РИА Новости.

В российской компании-монополисте «ВСМПО-Ависма» заявили, что прекращение поставок титана для американского рынка негативно отразится на отрасли в РФ. Ранее сообщалось, что РФ может прекратить поставки ракетных двигателей, которые используются для военных спутников США.