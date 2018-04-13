«Стрелять себе в ногу не будем»: в Госдуме объяснили, кто пострадает от санкций РФ против США

По словам Михаила Емельянова, первого зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, от ответных мер России больше всего пострадают американские аудиторские и консалтинговые компании, имеющие большую долю российского рынка.

«Мы вполне можем обойтись без них, если это не внешние сделки. У нас есть свои успешно работающие аудиторские и консалтинговые компании. Они развиты, внутренний рынок они обеспечат, мы его для них освободим. А для международных сделок, возможно, нам понадобится Deloitte или PriceWaterHouse Coopers», — заметил парламентарий в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Он призвал журналистов не пугать людей тем, что ответные меры России в отношении американских товаров усложнят жизнь россиян.

«Негативных последствий от этих санкций население России не почувствует», — успокоил Михаил Емельянов.

«Запрет на лекарства — безрассудная идея. Кто пострадает от этого?» — возразил ему американский публицист Марк Наклз.

Если верить статистике госзаказов, доля закупок американских лекарств составляет 8%, что, безусловно, немало. Но при этом законопроект предполагает, что американские лекарственные препараты, не имеющие аналогов, под санкции не попадут.

«Речь о том, что мир не замыкается только на Америку или только на Западную Европу, — пояснил Владимир Гутенев, первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. — Большинству номенклатуры товаров есть поставщики из Юго-Восточной Азии, арабские страны развиваются, страны Меркосур. То же самое, что касается самолетов: по широкофюзеляжным самолетам сейчас реализуется большой контракт с Китаем. Мы не должны замыкаться внутри нашего периметра. Но если есть ненадежный поставщик или ненадежный производитель конечной продукции — Америка ли, Британия ли, и есть альтернативный, мы лучше будем работать с альтернативным, если он есть. Если нет, продолжим работать. Мы себе в ногу стрелять не будем, нам это не нужно».

В пятницу на рассмотрение нижней палаты российского парламента был экстренно внесен законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств», предполагающий «запрет или ограничение ввоза на территорию РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, алкогольной и табачной продукции, страной происхождения которых являются США и (или) иные иностранные государства». Под запрет могут попасть и американские лекарства при условии, что они имеют аналоги, произведенные в других странах.

Также документ предусматривает создание списка граждан США, которым будет запрещен въезд в Россию, запрет на трудоустройство американцев в России, а также прекращение сотрудничества российских и американских юрлиц в атомной отрасли, отрасли авиастроения и ракетно-двигательной отрасли.