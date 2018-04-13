Порошенко попросил у генсека ООН направить в Донбасс «оценочную» миссию

Киев, 13 апреля. Украинский президент Петр Порошенко обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой направить в Донбасс миссию для оценки условий для введения миротворцев.

По словам Порошенко, оценочная миссия ООН должна будет оценить условия, сроки разворачивания, численность и стоимость, после этого начать практическую работу по реализации проекта.

«Оценочная миссия может приехать без решения Совбеза ООН, но в целом я делаю все возможное, чтобы мы развернули эту миссию в 2018 году», — считает украинский президент.

Порошенко также утверждает, что в миротворческой операции в Донбассе готовы участвовать более 40 стран. Он отметил, что для Украины «чрезвычайно важным является вопрос миротворцев».

Напомним, что инициатором проведения миротворческой операции в Донбассе выступил президент РФ Владимир Путин. Он предложил разместить «голубые каски» на линии разграничения для защиты наблюдателей ОБСЕ. В свою очередь, Украина поддержала предложение российского лидера, но настояла на том, чтобы миротворцы ООН были введены на всей территории Донбасса, а не только на линии разведения сил.