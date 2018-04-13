Генсек ООН объявил о начале неконтролируемой холодной войны

Нью-Йорк, 13 апреля. Мир вновь находится в состоянии холодной войны, как и в середине прошлого века. Об этом в пятницу заявил генсек ООН Антониу Гуттереш. Он отметил, что от прежней холодной войны нынешняя отличается тем, что теперь нет механизмов, позволяющих контролировать риск эскалации.

«Холодная война вернулась в полном смысле этого слова, но больше не присутствуют механизмы контроля, которые в прошлом помогали контролировать риск эскалации», — отметил Гуттереш на заседании Совбеза ООН.

Напомним, что в пятницу министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что в настоящее время холодной войны нет. При этом дипломат надеется на то, что ее не будет и в будущем. Очередной виток обострения отношений между РФ и странами Запада произошел после того, как Великобритания безапелляционно обвинила Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не предоставив при этом никаких доказательств. Фигурант громкого шпионского дела и его дочь были госпитализированы в британском Солсбери в начале марта.