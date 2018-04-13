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Названа причина внезапной смерти 24-летнего участника «Comedy Баттл»
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    Названа причина внезапной смерти 24-летнего участника «Comedy Баттл»

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    Названа причина внезапной смерти 24-летнего участника «Comedy Баттл»

    Москва, 13 апреля. В Краснодаре скончался игрок КВН и участник телевизионного шоу «Comedy Баттл» Андрей Жмакин. Как говорится в сообщении, размещенном на странице Кубанского государственного аграрного университета, Андрею было 24 года.

    Согласно приведенным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Брат Андрея Александр сообщил, что тот ничем не болел, поэтому причина смерти стала шоком для всех родственников.

    «Сказали, что причиной стала сердечная недостаточность, он не болел, но много волновался, — заявил Александр. — Спортом не занимался. Просто упал на улице, разговаривая с бывшей женой».

    Артист прославился благодаря участию в шоу «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ. У Андрея остались бывшая жена и четырехлетняя дочь. 

     

    Ранее сообщалось, что лидер группы The Overtones из Великобритании Тимми Матли скончался на 37-м году жизни.

    Автор: Тимур Румянцев
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