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Порошенко рассказал, когда закончится АТО и начнется новая операция в Донбассе
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    Порошенко рассказал, когда закончится АТО и начнется новая операция в Донбассе

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    Порошенко рассказал, когда закончится АТО и начнется новая операция в Донбассе

    Киев, 13 апреля. «Антитеррористическая» операция  (АТО) в Донбассе завершится 30 апреля, заявил украинский президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

    «Я думаю, что не через месяц он (формат операции — ред.) должен измениться, раскрою тайну, 30 апреля, то есть через 17 дней», — отметил Порошенко. 

    По его словам, операция будет переформатирована в Операцию объединенных сил. 

    Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой направить в Донбасс миссию для оценки условий для введения миротворцев.

    10 апреля Порошенко заявил, что режим прекращения огня сложно обеспечивать в Донбассе без представителей России в Совместном центре координации и контроля.  Порошенко также сообщил о сдвигах в вопросе введения миротворческой миссии ООН в Донбасс.

    Автор: Тимур Румянцев
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