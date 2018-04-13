Порошенко рассказал, когда закончится АТО и начнется новая операция в Донбассе

Киев, 13 апреля. «Антитеррористическая» операция (АТО) в Донбассе завершится 30 апреля, заявил украинский президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

«Я думаю, что не через месяц он (формат операции — ред.) должен измениться, раскрою тайну, 30 апреля, то есть через 17 дней», — отметил Порошенко.

По его словам, операция будет переформатирована в Операцию объединенных сил.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой направить в Донбасс миссию для оценки условий для введения миротворцев.

10 апреля Порошенко заявил, что режим прекращения огня сложно обеспечивать в Донбассе без представителей России в Совместном центре координации и контроля. Порошенко также сообщил о сдвигах в вопросе введения миротворческой миссии ООН в Донбасс.