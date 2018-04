Ложь и преступления Запада в Сирии толкают мир в пропасть — Strategic Culture

Мир находится на грани Третьей мировой войны. Президент США Дональд Трамп и его союзники из Франции и Великобритании угрожают нанести ракетный удар по Сирии в ближайшие дни.

Федеральное агентство новостей представляет перевод редакционной статьи Strategic Culture «Ложь и преступления Запада толкают мир в пропасть» (World Pushed to the Brink by Western Criminals and Lies), опубликованной 13 апреля.

Дональд Трамп хвастался в своем Twitter «умными» ракетами США.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил:

«Мы нанесем удар, когда посчитаем нужным».

Кто эти сумасшедшие? Какое право они имеют так угрожать миру во всем мире?

Конечно, их угрозы могут оказаться пустыми, но даже простое использование таких слов совершенно неуместно и даже преступно.

Президент Сирии Башар Асад предупредил, что ракетная атака со стороны США развяжет полномасштабную войну в регионе. Саудовская Аравия и Израиль уже выразили готовность присоединиться к военным действиям на стороне стран НАТО. К сожалению, прогноз Асада, что регион погрузится в хаос в случае начала боевых действий, является очень точным.

Иран заявил, что будет защищать страну-союзника Сирию, если та подвергнется нападению. Россия также сообщила, что даст ответ на любое военное вмешательство, проводимое под руководством США. Таким образом, мы находимся на пороге самой настоящей «горячей» войны.

Риск разрушительной эскалации — явная и настоящая опасность.

Американские, французские и британские военные корабли и боевые самолеты продолжают прибывать в регион.

Россия призывала НАТО прийти в себя и отступить от своих военных планов.

Президент Франции Макрон говорит, что он не хочет эскалации конфликта. Макрон либо лицемер, либо намеренно вводит всех в заблуждение. Если силы НАТО исполнят свои угрозы и нанесут удар по Сирии, то эскалация почти неизбежна.

Не стоит забывать, что США, Франция и Британия уже четыре года незаконно действуют на территории Сирии. Правительства этих трех стран НАТО уже несколько лет нарушают международное право. Их утверждения, что они помогают «борьбе с терроризмом» в этой стране, являются лишь оправданиями их военных преступлений. Уничтожение сирийского города Ракка в прошлом году с тысячами жертв среди мирного населения является достаточным доказательством этих преступлений.

Сирийская война была развязана США и их союзниками с целью смены режима. Страны НАТО проиграли России, которая помогла легитимному правительству Сирии сохранить власть. Именно поэтому во всех западных средствах массовой информации Россия представляется в качестве «союзника жестокого авторитарного диктатора Асада», а порой даже «пособника терроризма».

Теперь США и их союзники ищут поводы, чтобы начать полномасштабную войну против Сирии. Предполагаемая химическая атака, якобы произошедшая 7 апреля в городе Дума, стала одним из таких поводов.

Стоит отметить, что не было найдено никаких свидетельств химатаки, за исключением видеозаписей очень сомнительного происхождения, полученных от террористических групп. Ни одной реальной жертвы химатаки и даже людей с видеозаписей в Сирии найти не удалось. Москва заявила, что российские военные эксперты не обнаружили следов химического оружия и ядовитых веществ на месте предполагаемого нападения.

Тем не менее, западные СМИ продолжают распространять видеозаписи и делать громкие заявления.

Эммануэль Макрон недавно заявил, что у него есть «доказательства», что «химическое оружие» якобы было применено сирийской армией. Но где же эти «доказательства»? Макрон не посчитал нужным показать их остальному миру. Типичная ситуация для незаконного военного вторжения Запада в страну Третьего мира.

Россия правильно делает, что не прогибается под давлением Запада и продолжает настаивать на своем. Лгущим политикам США, Великобритании и Франции нельзя позволять удерживать весь мир в заложниках с помощью подобного терроризма. Западные державы любят говорить о «красных линиях». В то же время, они сами уже пересекли много «красных линий».

Бомбардировка Сирии — окончательная «красная линия», которую они хотят пересечь.

Ликвидация западной агрессии в Сирии — это только начало. Западная общественность должна настоять на привлечении к ответственности своих военных преступников.