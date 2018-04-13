«Ростех» заявил о переходе на российский аналог системы SWIFT

Москва, 13 апреля. Госкорпорация «Ростех» и ЦБ РФ перейдут на аналог системы SWIFT, заявили сегодня в пресс-службе компании. Речь идет о национальной Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

Уточняется, что СПФС будет использоваться для обмена финансовой информацией между всеми участниками системы. В «Ростехе» пояснили, что данные будут передавать в зашифрованном режиме для снижения риск внешнего вторжения в СПФС и вероятности хакерских атак.

По словам главы госкорпорации Игоря Завьялова, переход на новую систему также снизит зависимость от иностранных сервисов и даст возможность передавать информацию без использования мощностей зарубежных провайдеров.

Напомним, ЦБ РФ 13 марта вдвое снизил тарифы в своей системе передачи финансовых сообщений. Кроме того, была упрощена их структура: вместо трех решили использовать два диапазона по количеству передаваемых сообщений. Эти данные в регуляторе объяснили стремлением повысить привлекательность сервиса для клиентов и снижения затрат для участников СПФС.

SWIFT — Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (Society for worldwide Interbank financial Telecommunications). В этом формате Банк России предоставляет информационные услуги кредитным организациям по внутрироссийским банковским операциям с 2014 года.