Генсек ООН предупредил об угрозе полномасштабной военной эскалации в Сирии

ООН, 13 апреля. В настоящее время в Сирийской республике существует угроза полномасштабной военной эскалации, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН.

«Возрастающая напряженность и невозможность достижения компромисса угрожают привести к полномасштабной военной эскалации», — подчеркнул Гуттереш.

Генсек ООН также призвал все стороны действовать ответственно в нынешних обстоятельствах, а также «избегать ситуации, выходящей из-под контроля».

«Это наша общая обязанность — остановить это», — заключил Гуттереш.

Напомним, генсек ООН заявил, что у конфликта в Сирийской республике не может быть военного решения.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что главным приоритетом Совета Безопасности ООН должно быть недопущение войны в Сирии.