Постпред Китая при ООН призвал страны к уважению суверенитета Сирии

Нью-Йорк, 13 апреля. Постпред КНР при ООН Ву Хайтао заявил, что страны мира должны уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Китайский дипломат Ву Хайтао в ходе заседания Совбеза ООН прокомментировал эскалацию конфликта в Сирии. Он призвал к уважению сувереннности арабской республики.

«Суверенитет Сирии, территориальная целостность должны полностью уважаться. Мы призываем стороны к спокойствию и воздержаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации, и решать проблемы мирно, через консультации и диалог», — сказал дипломат.

Ву Хайтао озвучил позицию Пекина, подчеркнув, что военного решения кризиса в Сирии не существует. В Китае считают, что политическое урегулирование остается единственным выходом. Ранее российский дипломат Василий Небензя заявил в ООН, что США и коалиции придется отвечать за ситуацию в САР.