Сирия новости 14 апреля 07.00: коалиция США завершила ракетный удар по Сирии, в Хомсе ракеты коалиции попали в склад оружия САА

Сирия, 14 апреля. Международная коалиция США нанесла массированный удар по Дамаску, в Хомсе ракеты коалиции попали в склад оружия САА, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ранили и уничтожили нескольких террористов на севере Латакии; находятся под угрозой контрнаступления «Тахрир аш-Шам» в районе «Большого Идлиба».

Курды: вместе с военнослужащими армии Франции укрепляют позиции к северу от Манбиджа на линии соприкосновения с ССА.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»):1 усиливает оборону на западе Даръа; подозревается в подготовке новой провокации с химоружием на юге от Идлиба; устроила междоусобицы в провинции Эль-Кунейтра; перебрасывает ПТУР и военные пикапы в район Аль-Латаминского выступа.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 продолжает атаковать опорные пункты «Тахрир аш-Шам» к западу от города Даръа.

«Ахрар аш-Шам»: вела короткие столкновения с «Ан-Нусрой» на западе провинции Алеппо, несмотря на соглашение о временном перемирии.

Международная коалиция США: нанесла массированный удар по Дамаску и Хомсу.

Провинция Дамаск

Международная коалиция США завершила нанесение ударов по Дамаску. Сирийские ПВО сбили 13 ракет к югу от Дамаска. Источники ФАН в Дамаске сообщают, что сначала были слышны сильные взрывы, затем услышали как работает система ПВО.

Провинция Латакия

Провинция Латакия в ходе ночного ракетного удара США не пострадала.

Расположения Сирийской арабской армии (САА) на севере провинции Латакия вновь подверглись обстрелам со стороны боевиков-исламистов из террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». По информации новостного Twitter-канала (@SyriaWar2), под ударом оказался район между населенными пунктами Бшарфа и Мамухия. Огонь велся из минометов. Отмечается, что несколько мин разорвались в непосредственной близости от жилых кварталов. Тем не менее, к счастью, обошлось без потерь. В ответ на очередной обстрел сирийские войска открыли огонь по террористам из танковых орудий, уничтожив и ранив нескольких из них. Точные сведения о потерях в рядах боевиков сейчас устанавливаются.

Провинция Алеппо

Согласно данным источников сирийского портала SANA News, из провинции Хасака в направлении города Манбидж, расположенного на северо-востоке Алеппо и контролируемого курдами, выдвинулась военная колонна Соединенных Штатов. В ее состав входят несколько БМП, автобусы, машины связи и машины медицинской помощи. Также сообщается, что подразделения армии Франции, ранее прибывшие в регион для помощи курдским Отрядам народной самообороны (YPG) в преддверии новой военной операции Турции, вместе с частью отрядов курдских радикалов переместились на север в район плотины Тишрин, где пролегает линия соприкосновения с протурецкими боевиками Свободной сирийской армии (ССА).

По данным местного портала Aleppo Media Center, перемирие, установленное между «Джебхат ан-Нусрой» и «Джебхат Тахрир Сурией» около недели назад, в целом соблюдалось, однако недавно в окрестностях города Дар Таизза к западу от Алеппо были зафиксированы короткие бои. Также отмечается, что отряды «Нур ад-Дин аз-Зенки», воспользовавшись паузой в боях с «Тахрир аш-Шам», пытаются предотвратить убытие мирного населения, которое используется ими в качестве живого щита, с территорий, контролируемых «Тахрир Сурией», в этом районе.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа бандгруппы «Джебхат Фатх аш-Шам» продолжают вести оборонительные боевые действия против террористов «Джейш Халид ибн Аль-Валид», являющихся частью «Исламского государства». Для сдерживания атак противника полевые командиры «Тахрир аш-Шам» организовали переброску дополнительных отрядов в район прифронтового города Хейт, а также доставку вооружения и патронов, в том числе крупнокалиберных артиллерийских снарядов, к населенным пунктам Нава и Аш-Шейх Саад, передает на своей станице в Twitter (@C_Military1) военный источник. Ранее боевикам ИГИЛ удалось отбить ряд опорных пунктов у «Ан-Нусры» и несколько продвинуться на этом направлении.

Провинция Идлиб

По имеющимся сведениям, предоставленным военными источниками информагентства Al Manar News, в поселок Хабит, расположенный на юге провинции Идлиб, на двух грузовых машинах были доставлены отравляющие токсичные вещества. Предполагается, что боевики «Тахрир аш-Шам» готовятся вскоре провести химическую атаку на мирных жителей в этом районе. Более того, в их планы также входит отравление местных водоемов и скота. Отмечается, что вся эта операция разрабатывается лишь с одной целью — в очередной раз беспочвенно обвинить правительственную армию САР в использовании химоружия против населения.

Главари «Джебхат ан-Нусры» продолжают подготовку к наступлению на позиции САА, поддерживая свои бандгруппы в постоянной боеготовности. По сведениям Twitter-канала Idlib24, полевые командиры группировки пытаются объединить разрозненных отряды исламистов, действующие не только в Идлибе, но и в соседних провинциях Алеппо, Латакия и Хама, для совместного удара по войскам САР. Сейчас главари «Тахрир аш-Шам» изучают варианты проведения наступления, ожидая возможного ракетного удара по Сирии странами западной коалиции во главе с США.

Провинция Хама

По данным военного источника в Twitter (@NatDefFor), на севере от Хамы была зафиксирована переброска военных пикапов, оснащенных пулеметами, и противотанковых управляемых ракет из района Серакиба к городу Мурек, расположенному внутри Аль-Латаминского выступа. Таким образом, предполагается, что «Ан-Нусра» и ее союзники из группировок «Джейш Аль-Наср» и «Джейш Аль-Изза» готовятся ударить по позициям правительственных сил САР в этом районе. Предполагаемые цели атак террористов — города Курназ и Халфая. Местные источники регулярно сообщают о перемещениях исламистов вблизи линии фронта на этом направлении и о переброске боевиками на север Хамы дополнительных подкреплений.

Провинция Хомс

В провинции Хомс международная коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по военным складам САА. Все ракеты направленные на город были перехвачены правительственными ПВО, город не пострадал.

Провинция Эль-Кунейтра

В провинции Эль-Кунейтра главари террористических бандформирований сосредоточили усилия на укреплении обороны в окрестностях административного центра региона. В данном районе были организованы мероприятия по возведению дополнительных фортификационных сооружений. Также к городу были передислоцированы новые отряды террористов, крупнокалиберные минометы и снаряды к ним, сообщает местный новостной канал в сети Twitter (@AlQuneitratoday). Однако отмечается, что боевой дух в рядах «Джебхат ан-Нусры» на этом направлении остается на низком уровне. В результате в соседнем населенном пункте Аль-Хамидия отмечались разногласия между отдельными бандгруппами, которые затем переросли в прямые боестолкновения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)