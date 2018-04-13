Донбасс сегодня: «герои» АТО терроризируют ЛНР, Красный крест «под огнем»

Донбасс, 13 апреля. «Азов» тренирует снайперов на юге Донецкой республики. Командование АТО готовится к потерям. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки более 1000 снарядов и мин были выпущены киевскими войсками по территории Донецкой народной республики. Режим прекращения огня нарушался 45 раз, под обстрелом оказались 22 населенных пункта на всей линии боевого соприкосновения, включая столицу республики. Тем не менее в этот раз украинские военные обошлись без ствольной артиллерии большого калибра, били в основном минометами, зенитными установками и вооружением бронемашин.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР в свою очередь отметили, что за последние сутки ВСУ 5 раз вели обстрел территорию республики. К ставшему уже стандартным «набору» из гранатометов и вооружения боевых машин добавился и запрещенный 120-й минометный калибр.

«Азов» готовит снайперов

Разведка ДНР сообщает о подготовке в южных районах Донецкой области снайперских пар, усиленных пулеметчиками из состава батальона «Азов». Подготовка военнослужащих проходит в курортном поселке Гурзуф.

Военные народной республики полагают, что в ближайшее время можно будет ожидать усиления снайперского огня в районе Мариуполя. Руководство ДНР опасается, что жертвами снайперских двоек могут стать мирные жители, которых будут использовать в качестве мишеней для создания информационных поводов и обвинений армии ДНР.

В ВСУ готовятся к потерям

Луганские разведчики получили новые доказательства подготовки ВСУ к «весеннему блицкригу». Так на теплоэлектростанции в подконтрольном киевским властям городе Счастье, что к северу от Луганска, проводится оценка возможностей для полноценного развертывания полевого госпиталя.

Район находится в зоне ответственности 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии, а сами мероприятия проводятся военно-медицинским управлением штаба АТО. Заявленное количество койко-мест — 500.

«Герой» АТО совершил очередной «акт защиты»

В Станице Луганской военнослужащий украинской армии обстрелял гражданский автомобиль, инцидент произошел 10 апреля. «Доблестному» бойцу ВСУ показалось, что водитель машины постоянно нарушал правила дорожного движения и двигался не по своей полосе.

В результате обстрела, мирный житель получил ранения грудной клетки и руки, после чего был доставлен в больницу. Как сообщает разведка ЛНР, в момент совершения обстрела, боец ВСУ находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фейки украинских СМИ

Ленты информационных агентств Украины сообщили об очередном «преступлении сепаратистов» в населенном пункте Зайцево (Горловский район — прим. ред.). Поселок разделен линией разграничения.

В сюжете-источнике телеканала «Интер» сообщается, что местным жителям украинской части поселка раздают гуманитарную помощь, однако на заднем плане слышны очереди стрелкового оружия.

Тем не менее жители и представители гуманитарной организации в кадре ведут себя вполне естественно, не уклоняются от «обстрела боевиков» и не бегут врассыпную. Отметим, что международная организация Красного креста, обстрел которой также заявили украинские СМИ, не выпустила ни одного схожего сообщения. Более того, в кадре телеканала отсутствуют опознавательные знаки организации.

Но самое главное — абсолютно естественное поведение людей, а это свидетельствует о том, что-либо жителей заранее предупредили о работе стрелкового оружия для создания фона украинскими военными, либо обстрел велся совсем в другом направлении и не связан с «атакой» на гуманитарную миссию.