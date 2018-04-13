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13 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Луганске прошел митинг, посвященный 4-й годовщине начала АТО в Донбассе
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    13 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Луганске прошел митинг, посвященный 4-й годовщине начала АТО в Донбассе

    Владимир Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области. Президент России провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. В Луганске прошел митинг, посвященный 4-й годовщине начала АТО в Донбассе. Спикер Совета Федерации заявила, что экономическая ситуация в Украине ухудшится. Главы МИД России и Нидерландов провели сегодня переговоры в Москве.
    19:07 13 Апреля 2018
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    Владимир Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области

    13 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Луганске прошел митинг, посвященный 4-й годовщине начала АТО в Донбассе

    Владимир Путин провёл сегодня рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Обсуждались паводковая ситуация и социальная работа в регионе. Глава государства поручил губернатору обратить внимание на скорейшее восстановление инфраструктуры и оказание адресной помощи гражданам, чье имущество пострадало в результате наводнения. Президент также отметил, что поручит изучить опыт Волгоградской области, создавшей Социальный кодекс региона.

    Президент России провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном

    13 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Луганске прошел митинг, посвященный 4-й годовщине начала АТО в Донбассе

    Владимир Путин провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Стороны обменялись мнениями в связи с нынешней ситуацией в Сирии, обострившейся в результате утверждений о якобы применении химического оружия в городе Дума. Президент России предложил провести тщательное и объективное расследование и избегать голословных обвинений в чей-либо адрес. Главы государств приняли решение, что необходимо воздержаться от непродуманных и опасных действий, которые явились бы грубейшим нарушением Устава ООН и имели бы непредсказуемые последствия.

    В Луганске прошел митинг, посвященный 4-й годовщине начала АТО в Донбассе

    13 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Луганске прошел митинг, посвященный 4-й годовщине начала АТО в Донбассе

    Сегодня в Луганске возле здания ОБСЕ прошел митинг, посвященный четвертой годовщине начала противостояния в Донбассе. За прошедшие четыре года погибли тысячи людей, среди которых не только военные, но и мирные граждане, женщины и дети. Собравшиеся на митинге призывали представителей миссии ОБСЕ и мировое сообщество обратить внимание на непрекращающиеся обстрелы со стороны киевских силовиков, на несоблюдение минских соглашений и на тот ужас, в котором живут люди в Луганской народной республике.

    Спикер Совета Федерации заявила, что экономическая ситуация в Украине ухудшится

    13 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Луганске прошел митинг, посвященный 4-й годовщине начала АТО в Донбассе

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возможный выход Украины из состава CНГ ухудшит экономическую ситуацию в стране. И сравнила выход с попыткой «стрельбы в собственную ногу». По словам председателя Межпарламентской ассамблеи СНГ, разрушать — не строить, содружество независимых государств без Украины живет и выживет, а вот сама Украина потеряет очень многое. Ведь в рамках СНГ действует множество соглашений, связанных с экономическим взаимодействием стран бывшего СССР - в части зоны свободной торговли и промышленного сотрудничества.

    Главы МИД России и Нидерландов провели сегодня переговоры в Москве

    13 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Луганске прошел митинг, посвященный 4-й годовщине начала АТО в Донбассе

    Главы МИД России и Нидерландов провели сегодня переговоры, на которых обсудили двухсторонние отношения. Сергей Лавров и Стеф Блок отметили, что за последние десятилетия был создан значительный потенциал для сотрудничества, который сейчас используется не в полной мере. В связи с этим стороны выразили взаимную готовность искать пути выхода из сложившейся ситуации. Также глава дипломатического ведомства России отметил, что будет рад видеть солидную голландскую делегацию на очередном Петербургском международном экономическом форуме.
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