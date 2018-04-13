Стало известно, сколько заработал Путин в прошлом году

Москва, 13 апреля. Президент РФ Владимир Путин в 2017 году заработал более 18,7 млн рублей. Об этом говорится в декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер также имеет в собственности квартиру площадью 77 кв.м., гараж на 18 кв.м., три автомобиля (ГАЗ М21, ГАЗ М21 и «Нива») и прицеп «Скиф».

Отметим, что в 2015 году президент заработал 8,86 млн рублей, а 2014 — 7,65 млн. Примечательно, что в декларации за 2017 год отмечается, что у Путина больше нет в собственности земельного участка на 1500 кв.м., который числился за ним в прошлом году.