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Стало известно, сколько заработал Путин в прошлом году
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    Стало известно, сколько заработал Путин в прошлом году

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    Стало известно, сколько заработал Путин в прошлом году

    Москва, 13 апреля. Президент РФ Владимир Путин в 2017 году заработал более 18,7 млн рублей. Об этом говорится в декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля.

    Российский лидер также имеет в собственности квартиру площадью 77 кв.м., гараж на 18 кв.м., три автомобиля (ГАЗ М21, ГАЗ М21 и «Нива») и прицеп «Скиф».

    Отметим, что в 2015 году президент заработал 8,86 млн рублей, а 2014 — 7,65 млн. Примечательно, что в декларации за 2017 год отмечается, что у Путина больше нет в собственности земельного участка на 1500 кв.м., который числился за ним в прошлом году.

    «Информация о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера президента, сотрудников администрации президента, назначенных на должности главой государства, работников аппарата Совета Безопасности, а также членов их семей публикуется в соответствии с указом президента № 613 от 8 июля 2013 года», — сообщает пресс-служба Кремля.

    Автор: Алексей Громов
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