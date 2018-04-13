Эксперт: От контрсанкций в авиации пострадают пассажиры
Президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Ковалев заявил, что единственными пострадавшими от повышения сборов за аэронавигационное обслуживание пролетающих над Россией иностранных самолетов станут пассажиры.
«Если мы примем решение поднять плату, к нам просто никто не полетит, — говорит Ковалев. — Авиакомпании будут искать более длинные пути, но более дешевые, то есть постараются облетать нашу территорию. Так часто бывает при военных действиях в определенных регионах. Например, так было во время войны в Ираке, Ливии и Сирии».
В подобных случаях, по словам Ковалева, пострадавшими оказываются, как правило, пассажиры, которым приходится дольше находиться в полете.
Проект закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» в Госдуме обсудят 16 апреля. Законопроект, в частности, содержит пункт о «повышении сборов за аэронавигационное обслуживание воздушных судов США (или) иных иностранных государств».
«Американцы, как правило, пользуются прямыми рейсами на Москву и обратно, другими рейсами они почти не летают через Россию. При этом тарифы едины для всех иностранных авиакомпаний, так что европейцам тоже придется поднять цены. А они в Россию и через Россию летают гораздо больше американцев», — говорит Сергей Ковалев.
Кроме того, изменение сборов за аэронавигационное обслуживание потребует согласования с Международной ассоциацией воздушного транспорта IATA, считает он.
Сбор за аэронавигационное обслуживание взимается с каждого самолета за его сопровождение российскими авиадиспетчерами в зоне своей ответственности. Нынешние ставки сбора установлены приказом Федеральной службы по тарифам в апреле 2015 года. В последний раз их корректировали в январе 2016 года.
Для иностранных авиакомпаний они установлены в размере от $10,6 за 100 км пролета над территорией России для самолетов максимальной взлетной массой меньше двух тонн до $128,4 — для судов тяжелее 400 тонн.
«Для среднего пассажирского самолета можно исходить из $100-150 за 100 километров, — говорит Сергей Ковалев. — От границы с Белоруссией до Москвы лететь 900 километров, получается примерно $1-2 тысячи с авиалайнера. Это — копейки, а не рычаг давления».
Подсчеты главы профсоюза авиационных диспетчеров России, соответствуют спецификации крупнейшего в мире производителя самолетов, европейской компании Airbus. Так, самая маленькая модификация среднемагистрального лайнера A319 имеет максимальную взлетную массу в 75 тонн. Плата за пролет над российской территорией для него составит $95,2 за 100 километров или $857 от белорусской границы до Москвы. При вместимости в 150 пассажиров это составляет $5,7 (около 340 рублей) с кресла.
Законопроект о новых антисанкциях не касается другого сбора с иностранных авиакомпаний — роялти за транзитный пролет по транссибирским маршрутам. Для перелетов из Европы в Азию и обратно — это кратчайшее расстояние. Роялти установлено с конца 1960-х годов межправительственными соглашениями, поэтому изменить их российский парламент не может.
Исторически агентом правительства по получению роялти выступает «Аэрофлот», который в 2015 году собрал его с авиакомпаний на 31,6 млрд рублей, а в 2016 году — на 35,9 млрд рублей.
Представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) отказался комментировать инициативу парламента.