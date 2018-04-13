Сирия получит от России строительную технику для восстановления Восточной Гуты

Москва, 13 апреля. Россия направит в Восточную Гуту шесть колонн грузовиков со строительной техникой для восстановления региона. Об этом в пятницу заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сегодня в Думу направлена грузовая колона со строительной техникой, грузовыми автомобилями, стальными трубами для ремонта водоснабжения и восстановления работы энергосетей. В ближайшую неделю в Думу будут направлены еще пять подобных автоколонн», — отметил он.

По словам Конашенкова, вся строительная техника и материалы будут предоставлены представителям ООН, работающим в Сирии, которые займутся распределением груза между местными жителями.

Напомним, что ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии направил в Восточную Гуту 520 тонн продовольствия, более 50 тыс. литров воды и другую гуманитарную помощь. Российские власти призывают мировое сообщество последовать примеру Москвы и оказывать сирийцам всю необходимую гуманитарную помощь.