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Сирия получит от России строительную технику для восстановления Восточной Гуты
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    Сирия получит от России строительную технику для восстановления Восточной Гуты

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    Сирия получит от России строительную технику для восстановления Восточной Гуты

    Москва, 13 апреля. Россия направит в Восточную Гуту шесть колонн грузовиков со строительной техникой для восстановления региона. Об этом в пятницу заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.                                                                                                                                    

    «Сегодня в Думу направлена грузовая колона со строительной техникой, грузовыми автомобилями, стальными трубами для ремонта водоснабжения и восстановления работы энергосетей. В ближайшую неделю в Думу будут направлены еще пять подобных автоколонн», — отметил он.

    По словам Конашенкова, вся строительная техника и материалы будут предоставлены представителям ООН, работающим в Сирии, которые займутся распределением груза между местными жителями.

    Напомним, что ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии направил в Восточную Гуту 520 тонн продовольствия, более 50 тыс. литров воды и другую гуманитарную помощь. Российские власти призывают мировое сообщество последовать примеру Москвы и оказывать сирийцам всю необходимую гуманитарную  помощь.

    Автор: Антон Соколов
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