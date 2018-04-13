Показать не «кузькину мать», а мудрый подход: в Совфеде предложили лучший ответ на санкции США

В ответ на действия США в отношении России Госдума вынесла на рассмотрение соответствующий законопроект. Его инициаторами стали лидеры всех парламентских партий и спикер Вячеслав Володин.

По словам первого вице-спикера Ивана Мельникова, такое решение вполне закономерно.

«В ответ на акты недружественного характера со стороны США все политические силы Госдумы высказались за необходимость введения ответных мер экономического и политического характера», — заявил он.

Если новый закон будет принят, в Россию запретят ввозить американскую сельхозпродукцию, сырье и продовольствие. Ограничения коснутся не только США, но и всех стран, которые поддерживают санкции против России.

Кроме того, ответные меры будут применены в атомной и ракетно-двигательной отраслях, а также в авиастроении.

Алкоголь и табак из США тоже попадают под удар, равно как и лекарства, технологическое оборудование и программное обеспечение.

По мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрея Климова, ответ на санкции, введенные Соединенными Штатами против России, должен быть в первую очередь мудрым и обдуманным.

«Показать американцам кузькину мать — не есть самоцель. Это, скорее, даже ошибка, — считает политик. — Мы, конечно, должны давать им понять, что они не правы, очевидным для них способом, но как сказал наш президент, лучший ответ на санкции — это повышение качества работы внутри страны. Бесспорно, меры, предпринятые США, направлены на ослабление нашего государства, на развал страны и снижение уровня нашей жизни. Поэтому действовать нужно мудро и взвешенно: мы должны ввести такие ответные меры, чтобы нам они в дальнейшем принесли благо, а наших западных партнеров заставили задуматься».

Также в интервью Федеральному агентству новостей Климов отметил, что в США порядок применения санкций против России закреплен именно на законодательном уровне. В нашей стране подобный проект вынесен на рассмотрение впервые. Закон обеспечивает наибольшую стабильность,нежели указы и постановления, подчеркнул собеседник агентства.

Предполагается, что если законопроект все-таки примут, правительству и руководству субъектов федерации будет поручено проработать вопросы импортозамещения тех товаров, которые прежде закупались в США.