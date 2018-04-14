Ворота в Африку: почему России важно развивать отношения с Мадагаскаром

Как известно еще из школьной программы, Мадагаскар — это островное государство в Индийском океане, расположенное у побережья Африки со столицей Антананариву и населением, превышающим 24 миллиона человек. Почему так важно налаживание, а точнее возобновление политических, экономических и культурных связей между Россией и Мадагаскаром, Федеральному агентству новостей рассказала председатель правления Африканской деловой инициативы (АДИ) Наталия Цайзер.

«Для России сотрудничество со всеми странами африканского континента, в том числе с Мадагаскаром, имеет принципиальное значение, — отметила Наталия Цайзер. — Во времена Советского Союза сотрудничество нашей страны с Африкой шло очень активно по ряду важнейших отраслей экономики и политики, в том числе в промышленности, в стратегическом взаимодействии, в военно-техническом сотрудничестве и т.д. И Мадагаскар тут не был исключением. После распада СССР последовал довольно большой временной промежуток, когда Россия не заходила активно в Африку с точки зрения делового и политического партнерства и ведения бизнеса. В этот промежуток африканский континент шел вперед семимильными шагами, быстро развивался, там постоянно рос ВВП, увеличивалось население. Сейчас в Африке живет полтора миллиарда человек, из которых достаточно большой процент — это молодые люди до 25 лет — основные потребители товаров, услуг и технологий».

По словам главы правления АДИ, сейчас весь мир активно «идет» в Африку, и России тут нельзя отставать.

«Африкой активно интересуются и европейские страны в силу своего колонизаторского прошлого, и азиатский регион, и Китай, и Индия, и прочие, — отметила собеседница ФАН. — Это в первую очередь происходит потому, что все африканские страны обладают богатейшими ресурсными запасами для развития энергетической отрасли: от гидроэнергетики, до солнца и ветра, а также запасами нефти и газа. Это континент, который предполагает очень серьезное развитие структурных проектов. И Мадагаскар тут не исключение».

Наталия Цайзер напомнила, что Мадагаскар — это четвертый по величине остров, который занимает целое государство.

«Мадагаскар обладает уникальными природными ресурсами. Мадагаскар обладает запасом легко извлекаемых полезных ископаемых, таких как драгоценные камни. У Мадагаскара богатейшая флора и фауна. У Мадагаскара уникальнейшие условия на севере с точки зрения организации туристического отдыха. Недаром итальянцы уже построили там небольшой кластер и пустили прямые рейсы из Рима в Анусибе», — отметила руководитель Африканской деловой инициативы.

Кроме того, подчеркнула собеседница ФАН, Мадагаскар, будучи в свое время французской колонией, унаследовал достаточно неплохое юридическое регулирование бизнеса. А когда на Мадагаскаре перестали происходить революционные процессы, он стал достаточно спокойным стабильным регионом для ведения бизнеса, отметила она.

«Кроме того у России с Мадагаскаром есть исторические связи, — рассказала Наталия Цайзер. — Эта связь, может, и не носила какого-то судьбоносного стратегического или военного характера, но, тем не менее, такая связь есть. На Мадагаскаре есть историческое место, которое называется Русская бухта. Во времена русско-японской войны в этой бухте стояла российская военная эскадра. Там не произошло ничего знаменательного, кроме гибели от болезней нескольких русских матросов. Но до сих пор там есть могилы этих моряков, и до сих пор за этими могилами ухаживают. В этой бухте есть возможность развивать инфраструктуру туризма, есть перспективы и для стратегического сотрудничества с возможностью организации морских марин и т.д.».

В одном из справочных изданий об этом месте говорится так: «Русская бухта, или бухта Русских — залив на побережье Мадагаскара напротив города Эльвиль на острове Нуси-Бе — место базирования второй тихоокеанской эскадры в 1905 году. Побережье планируется превратить в курорт с прекрасными условиями для дайвинга».

«Мадагаскар также очень важен с точки зрения торгового пути и транспортной инфраструктуры, — продолжила Наталия Цайзер. — Непосредственный выход через Мадагаскар в Мозамбикский пролив, который разделяет остров с африканским континентом, является очень важным и стратегически, и с точки зрения портовой инфраструктуры. Мадагаскар расположен очень удобно для транспортировки природных ресурсов: нефти, газа и других. А поскольку Россия заинтересована в деловом взаимодействии с африканским континентом, присутствие нашей страны на Мадагаскаре может играть ключевую роль для налаживания торгового и политического взаимодействия и с другими странами Африки. Это в частности юг Африки, в том числе ЮАР, Мозамбик и т.д.»

Для России Мозамбик — это, фактически, ворота в Африку, подчеркнула эксперт.