«Вам придется отвечать за ситуацию в Сирии»: Россия в ООН призвала США одуматься

Нью-Йорк, 13 апреля. США и коалиции придется отвечать за негативное развитие событий в Сирии в случае силовой акции, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Российский дипломат Василий Небензя призвал Запад не провоцировать эскалацию конфликта в Сирии.

«События развиваются по опасному сценарию, грозящему далеко идущими последствиями для глобальной безопасности. Вся ответственность в таком случае ляжет на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал постпред РФ в ходе заседания Совбеза ООН.

Небензя подчеркнул, что негативное развитие ситуации в Сирии может обернуться проблемами глобального характера. Нельзя допустить раскручивания военного сценария. Представитель РФ в ООН призвал руководство западных стран «немедленно одуматься», вернуться к разрешению конфликта в международно-правовом поле и не «подводить мир к опасной черте».