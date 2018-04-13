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«Вам придется отвечать за ситуацию в Сирии»: Россия в ООН призвала США одуматься
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    «Вам придется отвечать за ситуацию в Сирии»: Россия в ООН призвала США одуматься

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    «Вам придется отвечать за ситуацию в Сирии»: Россия в ООН призвала США одуматься

    Нью-Йорк, 13 апреля. США и коалиции придется отвечать за негативное развитие событий в Сирии в случае силовой акции, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. 

    Российский дипломат Василий Небензя призвал Запад не провоцировать эскалацию конфликта в Сирии.

    «События развиваются по опасному сценарию, грозящему далеко идущими последствиями для глобальной безопасности. Вся ответственность в таком случае ляжет на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал постпред РФ в ходе заседания Совбеза ООН.

    Небензя подчеркнул, что негативное развитие ситуации в Сирии может обернуться проблемами глобального характера. Нельзя допустить раскручивания военного сценария. Представитель РФ в ООН призвал руководство западных стран «немедленно одуматься», вернуться к разрешению конфликта в международно-правовом поле и не «подводить мир к опасной черте». 

    Автор: Ирина Селезнева
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