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Небензя в ООН разъяснил позицию России по Сирии
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    Небензя в ООН разъяснил позицию России по Сирии

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    Небензя в ООН разъяснил позицию России по Сирии

    Москва, 13 апреля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, говоря об урегулировании ситуации в Сирии, заявил, что необходимо в кратчайшие сроки искать мирный выход в рамках коллективных усилий. По его словам, российская сторона нацелена на мирное урегулирование конфликта в Сирии на известной международной основе.

    «РФ готова к равноправному сотрудничеству со всеми партнерами и решению возникающих проблем путем диалога», — отметил российский постпред в ходе брифинга. 

    Кроме того, Небензя также подчеркнул, что Россия продолжит активные усилия в сирийском урегулировании, и призывает к этом всех партнеров.

    Напомним, ранее российский дипломат прокомментировал информацию о готовящейся атаке США на Сирию. Он отметил, что Вашингтон раскручивает военный сценарий, и за это придется отвечать.

    Автор: Тимур Румянцев
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