Медик из сирийской Думы рассказал подробности о провокации с «химатакой»

Дума (Сирия), 13 апреля. Студент мединститута Халиль Джейш, работающий в больнице сирийского города Дума, опроверг слухи о применении химоружия.

По его словам, 8 апреля в городе разбомбили жилой дом, и в больницу поступило много пострадавших. При этом у жильцов верхних этажей наблюдались признаки удушья от дыма. В определенный момент в больнице появился незнакомый человек, который объявил, что в Думе произошла атака с использованием отравляющих веществ, спровоцировав панику среди пациентов и их родственников.

«Люди испугались, родственники пострадавших стали поливать друг друга водой. Другие люди, которые не имеют медицинской подготовки, стали впрыскивать детям в рот лекарство от астмы. Мы не видели ни одного пациента с признаками отравления химическими веществами», — приводит слова Джейша телеканал RT.

Напомним, что ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил об имеющихся у военного ведомства доказательствах, что вся эта ситуация с «химатакой» в Думе была спланированной провокацией. Он также обратил внимание на то, что США за неделю не предоставили никаких подтверждений, что в сирийском городе действительно использовались отравляющие вещества.