Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 13 апреля.

Россияне объяснили датскому эксперту, призвавшему российских военных в Сирии «прятаться в убежища» из-за возможного удара США по САР, почему делать этого служащие РФ не будут. Россияне объяснили датскому эксперту, почему военные РФ не будут «прятаться в убежища» из-за удара США по Сирии.

В случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США Москва перестанет поставлять Вашингтону необходимый для производства самолетов Boeing титан. Это будет колоссальный урон: ответ России на санкции США может поддержать Китай.

Москва отвергла обвинения кандидата на пост госсекретаря США Майка Помпео во вмешательстве России в выборы других государств. Клинцевич резко осудил Помпео за высказывание о вмешательстве РФ в выборы других стран.

Если Россия откажется от транзита газа в Европу через территорию Украины после 2019 года, то Киев пойдет на повышение тарифа уже в этом году, заявил главный коммерческий директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. «Нафтогаз» выдвинул ультиматум по транзиту российского газа после 2019 года.

Экс-командующий Воздушно-десантными войсками России, глава комитета по обороне Владимир Шаманов рассказал, почему российские корабли ушли из порта Тартус в Сирии. Шаманов рассказал, почему российские корабли ушли из порта Тартус в Сирии.

Служба безопасности Украины заявила, что раскрыла планы России ввести войска на территорию страны. Сделать это Москва якобы собирается под предлогом защиты русскоязычного населения, утверждает замглавы спецслужбы Виктор Кононенко. СБУ проснется – а у подъезда вежливые люди: в России отреагировали на новую дату «вторжения на Украину».

Политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский предложил британским СМИ новую версию дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, согласно которой на хозяев напал их русский кот Масяня. «Скрипалей отравил русский кот Масяня»: Сатановский предложил новую версию дела британским СМИ

Россия детально изучает доклад ОЗХО по инциденту в Солсбери и в ближайшее время огласит интересные моменты из этого документа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Лавров пообещал обнародовать «интересные моменты» из доклада ОЗХО по «делу Скрипаля».