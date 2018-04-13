Постпред США при ООН объяснила, почему Трамп не принял решение об ударе в Сирии

Вашингтон, 13 апреля. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что президент страны Дональд Трамп еще не принял решение об использовании военной силы в Сирии.

«Наш президент еще не принял решение относительно возможных действий в Сирии», — сказала Хейли, выступая на заседании Совета Безопасности по ситуации в САР.

Это совещание было созвано Россией на фоне заявлений Вашингтона о возможном авиаударе по территории Сирии в связи с якобы химатакой в городе Дума в Восточной Гуте.

«С такими решениями не спешат», — подчеркнула она, заметив, что после анализа информации США Париж и Лондон уверены, что запрещенное оружие в Думе все-таки применялось.

Ранее о том, что в настоящее время Трамп отложил принятие решения о возможном авиаударе по Сирии, сообщила официальный представитель Белого дома. Она пояснила, что этот вопрос пока поставлен на паузу, и Трамп изучает данные разведки.

Отметим, что 9 апреля Думу обследовали офицеры российского Центра примирения враждующих сторон и никаких следов применения запрещенного вооружения не нашли. В МИД РФ ранее заявления о якобы сброшенной бомбе с зарином назвали информационным вбросом, а целью этой провокации, как пояснили в министерстве, является нанесение ударов по Сирии извне.