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Постпред США при ООН объяснила, почему Трамп не принял решение об ударе в Сирии
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    Постпред США при ООН объяснила, почему Трамп не принял решение об ударе в Сирии

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    Постпред США при ООН объяснила, почему Трамп не принял решение об ударе в Сирии

    Вашингтон, 13 апреля. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что президент страны Дональд Трамп еще не принял решение об использовании военной силы в Сирии.

    «Наш президент еще не принял решение относительно возможных действий в Сирии», — сказала Хейли, выступая на заседании Совета Безопасности по ситуации в САР.

    Это совещание было созвано Россией на фоне заявлений Вашингтона о возможном авиаударе по территории Сирии в связи с якобы химатакой в городе Дума в Восточной Гуте.

    «С такими решениями не спешат», — подчеркнула она, заметив, что после анализа информации США Париж и Лондон уверены, что запрещенное оружие в Думе все-таки применялось.

    Ранее о том, что в настоящее время Трамп отложил принятие решения о возможном авиаударе по Сирии, сообщила официальный представитель Белого дома. Она пояснила, что этот вопрос пока поставлен на паузу, и Трамп изучает данные разведки.

    Отметим, что 9 апреля Думу обследовали офицеры российского Центра примирения враждующих сторон и никаких следов применения запрещенного вооружения не нашли. В МИД РФ ранее заявления о якобы сброшенной бомбе с зарином назвали информационным вбросом, а целью этой провокации, как пояснили в министерстве, является нанесение ударов по Сирии извне.

    Автор: Алексей Громов
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