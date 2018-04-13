Боевикам в Сирии приказали начать наступление после удара США — Небензя

Нью-Йорк, 13 апреля. Боевикам в Сирии отданы приказы начать наступление после возможного удара США, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Российский дипломат Василий Небензя прокомментировал ситуацию в Сирии на фоне предполагаемого удара США.

«Нам точно известно, что главарям сирийских вооруженных группировок отданы приказы начать наступление после возможной силовой акции (США). Неужели очередной виток хаоса затевается только ради этого? Предлог — предполагаемое применение отравляющих веществ в сирийском городе Дума 7 апреля», — сказал постпред РФ при международной организации.

Президент США Дональд Трамп 9 апреля объявил, что рассматривает возможность нанесения удара по Сирии в ответ предполагаемую химатаку в сирийской Думе. Дамаск неоднократно заявлял об отсутствии отравляющих веществ, что подтверждали эксперты ОЗХО.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что целью вбросов является оправдать нанесение ударов по правительственным силам САР извне. В Минобороны РФ 11 апреля сообщили, что «Белые каски» инсценировали химатаку в Восточной Гуте.