Москва, 13 апреля. Великобритания непосредственно участвовала в организации провокации в сирийской Думе. Министерство обороны РФ располагает соответствующими доказательствами.

Такой информацией в пятницу поделился генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что представители Минобороны нашли участников съемок постановочной «химатаки». По его словам, это далеко не единственные доказательства того, что в Думе была организована провокация.

«В распоряжении российского военного ведомства имеются и другие доказательства, которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации в Восточной Гуте», — отметил Конашенков.

Он также сообщил, что в начале апреля на представителей так называемых «Белых касок», на информации которых и основывались все сообщения о якобы имевшей место химатаке, Лондоном оказывалось мощное давление.

Напомним, ранее в пятницу о том, что инцидент в Думе является постановкой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что у Москвы есть доказательства этого, а также отметил, что «к постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании».