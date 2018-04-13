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Новости Сирии
Минобороны РФ доказало участие Лондона в провокации в сирийской Думе
Новости Сирии
Минобороны РФ доказало участие Лондона в провокации в сирийской Думе
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    Минобороны РФ доказало участие Лондона в провокации в сирийской Думе

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    Минобороны РФ доказало участие Лондона в провокации в сирийской Думе

    Москва, 13 апреля. Великобритания непосредственно участвовала в организации провокации в сирийской Думе. Министерство обороны РФ располагает соответствующими доказательствами.

    Такой информацией в пятницу поделился  генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что представители Минобороны нашли участников съемок постановочной «химатаки». По его словам, это далеко не единственные доказательства того, что в Думе была организована провокация.

    «В распоряжении российского военного ведомства имеются и другие доказательства, которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации в Восточной Гуте», — отметил Конашенков. 

    Он также сообщил, что в начале апреля на представителей так называемых «Белых касок», на информации которых и основывались все сообщения о якобы имевшей место химатаке, Лондоном оказывалось мощное давление. 

    Напомним, ранее в пятницу о том, что инцидент в Думе является постановкой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что у Москвы есть доказательства этого, а также отметил, что «к постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании». 

    Автор: Федор Веснин
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