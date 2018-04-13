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США раскручивают военный сценарий в Сирии — Небензя
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    США раскручивают военный сценарий в Сирии — Небензя

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    США раскручивают военный сценарий в Сирии — Небензя

    Нью-Йорк, 13 апреля. США раскручивают военный сценарий в Сирии, за это придется отвечать, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    Российский дипломат Василий Небензя прокомментировал информацию о готовящейся атаке США на Сирию. Он отметил, что Вашингтон раскручивает военный сценарий. Об этом он сказал во время заседания Совбеза ООН.

    «Продолжаем наблюдать опасные приготовления к незаконной силовой акции против суверенного государства в нарушение международного права. Не только применение силы, но и его угроза идут вразрез с уставом ООН», — сказал постпред РФ.

    Небензя добавил, что нельзя допустить эскалации в регионе, поскольку это может обернуться тяжелыми последствиями для глобальной безопасности. 

    «За развитие событий по неблагоприятному сценарию придется отвечать, как и за предыдущие интервенции», — резюмировал дипломат. 

    Напомним, что ранее Россия ветировала резолюцию США по Сирии. 

    Автор: Ирина Селезнева
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