США раскручивают военный сценарий в Сирии — Небензя

Нью-Йорк, 13 апреля. США раскручивают военный сценарий в Сирии, за это придется отвечать, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Российский дипломат Василий Небензя прокомментировал информацию о готовящейся атаке США на Сирию. Он отметил, что Вашингтон раскручивает военный сценарий. Об этом он сказал во время заседания Совбеза ООН.

«Продолжаем наблюдать опасные приготовления к незаконной силовой акции против суверенного государства в нарушение международного права. Не только применение силы, но и его угроза идут вразрез с уставом ООН», — сказал постпред РФ.

Небензя добавил, что нельзя допустить эскалации в регионе, поскольку это может обернуться тяжелыми последствиями для глобальной безопасности.

«За развитие событий по неблагоприятному сценарию придется отвечать, как и за предыдущие интервенции», — резюмировал дипломат.

Напомним, что ранее Россия ветировала резолюцию США по Сирии.