Следят за твитами Трампа: в Госдуме объяснили, почему Макрон предложил Путину сотрудничать в Сирии

В пятницу между президентами России и Франции состоялся телефонный разговор, посвященный ситуации в Сирии и расследованию инцидентов с химоружием, якобы имевшим место в Восточной Гуте. По мнению Александра Шерина, первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности, Эмманюэль Макрон таким образом «прощупывал почву» в интересах Вашингтона.

В ходе телефонной беседы с Владимиром Путиным Макрон «выразил желание, чтобы консультации между Францией и Россией продолжались и усиливались для того, чтобы достичь мира и стабильности в Сирии», говорится в официальном сообщении Елисейского дворца.

А пресс-служба Кремля уточнила, что Путин «акцентировал целесообразность проведения тщательного и объективного расследования», до завершения которого следует избегать «голословных обвинений в чей-либо адрес».

Напомним, еще несколько дней назад президент Франции говорил, что у Парижа есть неопровержимые доказательства химатаки в Думе, из-за которой США и их союзники по Североатлантическому альянсу готовы нанести удар по армии Дамаска. То же самое заявлял и Берлин. А сегодня Макрон и Путин договорились о взаимодействии России и Франции по оказанию содействия миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ее работе в Думе, направленной на подтверждение или опровержение применения химоружия сирийскими правительственными войсками.

«Я думаю, что они [страны-члены НАТО, в том числе Франция] в рот заглядывают Трампу, смотрят, какой у него очередной твит, поэтому так себя и ведут. Не знаю, может быть, Макрона в качестве парламентария используют, чтобы он прощупывал почву. В любом случае, я вынужден констатировать тот факт, что сегодня Франция не является самостоятельной республикой, которая могла бы свои личные пожелания, требования предлагать или предъявлять», — заметил Александр Шерин, комментируя состоявшийся между Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном телефонный разговор.

По мнению депутата, последним руководителем Франции, который мог принимать самостоятельные решения, был Шарль де Голль.

«Звонок Путину — это попытка показать, что Франция в теме, в деле, принимает участие, работает. Но решает все тот, кто возглавляет НАТО. А НАТО — это структура, под оккупацией которой находится Европейский союз», — добавил Александр Шерин.

Добавим, что президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сначала призвал Россию готовиться к ракетной атаке США по объектам правительственных войск Сирии, а затем написал, что Россия и США нужны друг другу и предложил остановить гонку вооружений.