Посол РФ рассказал о логике, связывающей «дело Скрипаля» и «химатаки» в Сирии

Лондон, 13 апреля. Россия видит связь между так называемым «делом Скрипаля» и сообщениями о «химатаке» в Сирии. Об этом в пятницу заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

«Мы можем проследить некоторую логику. Потому что вся ситуации в Солсбери состояла в нагнетании событий и провокаций против России. Учитывая, что мы разговариваем о химоружии, здесь можно провести параллель с ситуацией в Думе», — отметил он.

По словам дипломата, западные страны с помощью провокаций пытаются выставить Россию страной, оправдывающей химатаки, которых на деле не было, чтобы потом привлечь ее к ответу.

Напомним, что в пятницу Яковенко заявил о передаче Великобритании запроса по девятой статье Конвенции о химоружии, которая обязывает стран-участников делиться информацией. Отношения между Москвой и Лондоном ухудшились после того, как Британия обвинила Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. При этом она не предоставила никаких доказательств «причастности» Москвы.