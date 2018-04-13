Минобороны РФ: Надеемся, что миссия ОЗХО в сирийской Думе будет действовать без установок третьих лиц

Москва, 13 апреля. Минобороны РФ выразило надежду на объективное расследование миссии ОЗХО по ситуации в сирийском городе Дума, где 7 апреля якобы произошла химатака.

«Надеемся, что миссия ОЗХО будет руководствоваться не установками третьих лиц, а проведет объективное расследование по Думе», — подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства генерал Игорь Конашенков.

Напомним, о решении направить спецмиссию в Думу для проверки сообщений о возможном применении химического оружия в Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили 10 апреля.

«Команда готовится отправиться в Сирию в ближайшее время», — уточнили в пресс-службе организации.

Ранее МИД Сирии направил официальное приглашение миссии ОЗХО посетить Восточную Гуту. В министерстве подчеркнули, что власти САР «стремятся к сотрудничеству с ОЗХО, что разоблачить измышления, распространяемые рядом государств Запада с целью оправдания своих агрессивных намерений».

Сообщения о якобы химатаке в Думе 7 апреля распространили оппозиционные официальному Дамаску СМИ, ссылаясь при этом на непроверенные данные ряда НКО, в частности, «Белых касок». 9 апреля российские офицеры обследовали город и не обнаружили доказательств применения химоружия.

Стоит отметить, что Генштаб ВС РФ еще 13 марта предупреждал о готовящейся в Гуте провокации с использованием запрещенного вооружения. Об этом напомнили и в МИД РФ, назвав сообщения об атаке в Думе информационным вбросом, цель которого — оправдание ударов извне.

О возможной ракетной атаке тут же заявил президент США Дональд Трамп. Однако позже представитель Белого дома заявила, что в настоящее время этот вопрос поставлен на паузу и лидер Штатов изучает данные разведки.