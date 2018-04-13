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В Минобороны РФ рассказали о крайне тяжелой обстановке в Ракке
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    В Минобороны РФ рассказали о крайне тяжелой обстановке в Ракке

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    В Минобороны РФ рассказали о крайне тяжелой обстановке в Ракке

    Москва, 13 апреля. В сирийской Ракке в настоящее время крайне тяжелая эпидемиологическая обстановка, сообщили в министерстве обороны Российской Федерации. По данным военного ведомства, до сих пор тысячи трупов разлагаются под развалинами города.

    «По данным ВОЗ, в Ракке в настоящее время функционируют только две больницы, которые сейчас переполнены и не справляются с возрастающей нагрузкой», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

    Генерал-майор отметил, что из- за отсутствия в регионе представительств международных профильных организаций жители Ракки лишены гуманитарной помощи.

    Конашенков также указал на то, что город на 70% стерт с лица земли в результате бомбардировок американской авиации.

    Напомним, 7 апреля министерство обороны РФ обнародовало аэрофотоснимки сирийского города Ракка, который был разрушен в результате неизбирательных бомбардировок возглавляемой США коалиции.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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