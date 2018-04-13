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Сирия новости 13 апреля 19.30: САА отбила атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Эль-Кунейтре ликвидировано двое боевиков ССА
Политика
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    Сирия новости 13 апреля 19.30: САА отбила атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Эль-Кунейтре ликвидировано двое боевиков ССА

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    Сирия новости 13 апреля 19.30: САА отбила атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Эль-Кунейтре ликвидировано двое боевиков ССА

    Сирия, 13 апреля. САА отбила атаку ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, в Эль-Кунейтре уничтожено двое боевиков ССА, «Хашд аш-Шааби» обстреливает позиции ИГ на сирийско-иракской границе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре.

    «Исламское государство»1: пыталось атаковать позиции САА в Дейр-эз-Зоре.

    Сирийская свободная армия (ССА): потеряла двоих боевиков в Эль-Кунейтре.

    Сирия новости 13 апреля 19.30: САА отбила атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Эль-Кунейтре ликвидировано двое боевиков ССА

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 13 апреля 19.30: САА отбила атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Эль-Кунейтре ликвидировано двое боевиков ССА

    К югу от сирийской столицы продолжаются вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА), поддерживаемой союзными военизированными формированиями, и террористами «Исламского государства». Об этом пишет информационное агентство Al-Masdar News. Напомним, радикальные исламисты базируются в районе лагеря беженцев Ярмук.

    Информационно агентство Al-Masdar News пишет, что по неподтвержденной информации на территории освобожденного недавно города Дума могут скрываться «спящие ячейки» группировки «Джейш аль-Ислам».

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 13 апреля 19.30: САА отбила атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Эль-Кунейтре ликвидировано двое боевиков ССА

    Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Terror_Monitor), что банды ИГИЛ1 снова пытались атаковать расположения проправительственных сил недалеко от Абу Кемаля. Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» пишет, что радикалы повредили бульдозер Сирийской арабской армии (САА), однако никакого подтверждения этой информации не поступало.

    Напомним, отряды ИГ продолжают скрываться на захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор и совершают набеги на позиции армии САР.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Сирия новости 13 апреля 19.30: САА отбила атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Эль-Кунейтре ликвидировано двое боевиков ССА

    Информационное агентство Damascus Now передает в сети Telegram (@damascus_now_ar), что в районе деревни Гадир аль-Бустан взорвался автомобиль Сирийской свободной армии (ССА). Ликвидировано двое боевиков, находившихся в машине.

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет на своем сайте, что в районе населенного пункта Джибата аль-Хашаб зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями.

    Ирак

    Сирия новости 13 апреля 19.30: САА отбила атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Эль-Кунейтре ликвидировано двое боевиков ССА

    Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@rabrowne75), что в период с 6 по 12 апреля ВВС международной коалиции нанесли пять ударов по предполагаемым пунктам дислокации террористов «Исламского государства» на территории Ирака.

    Al-Masdar New пишет, что на сирийско-иракской границе продолжаются ожесточенные боестолкновения между отрядами ополчения «Хашд аш-Шааби» и террористами «Исламского государства», которые скрываются на занимаемой Демократическими силами Сирии (SDF) части сирийской провинции Дейр-эз-Зор.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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