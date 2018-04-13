Стали известны подробности съемок ролика о «химатаке» в сирийской Думе
Москва, 13 апреля. В министерстве обороны России назвали предполагаемое место съемок провокационного ролика о якобы «химической атаке» в сирийском городе Дума.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал подробности съемок ролика о так называемой «химической атаке» в сирийской Думе, которые удалось выяснить представителям военного ведомства.
Конашенков отметил, что министерство вышло на непосредственных участников съемок. Среди них были два медика, которые признались, что работают в местной больнице в отделении скорой помощи.
«Все доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами», — передали слова очевидцев в Минобороны РФ.