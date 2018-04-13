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Новости Сирии
Стали известны подробности съемок ролика о «химатаке» в сирийской Думе
Новости Сирии
Медик из сирийской Думы рассказал подробности о провокации с «химатакой»
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    Стали известны подробности съемок ролика о «химатаке» в сирийской Думе

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    Стали известны подробности съемок ролика о «химатаке» в сирийской Думе

    Москва, 13 апреля. В министерстве обороны России назвали предполагаемое место съемок провокационного ролика о якобы «химической атаке» в сирийском городе Дума. 

    Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал подробности съемок ролика о так называемой «химической атаке» в сирийской Думе, которые удалось выяснить представителям военного ведомства.

    Конашенков отметил, что министерство вышло на непосредственных участников съемок. Среди них были два медика, которые признались, что работают в местной больнице в отделении скорой помощи.

    «Все доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами», — передали слова очевидцев в Минобороны РФ.

    Стали известны подробности съемок ролика о «химатаке» в сирийской Думе

    Автор: Катерина Тимошенская
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