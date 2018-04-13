Минобороны РФ имеет доказательства провокации с химоружием в Сирии — Конашенков

Москва, 13 апреля. Министерство обороны РФ обладает многочисленными доказательствами того, что 7 апреля в сирийском городе Дума произошла спланированная провокация с химоружием. Об этом в пятницу заявил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Минобороны России обладает многочисленными доказательствами, что 7 апреля в Думе была осуществлена именно спланированная провокация с целью введения в заблуждение мирового сообщества», — отметил он.

По словам Конашенкова, цель провокации — дать повод для нанесения ракетных ударов по правительственным войскам Сирии. При этом представитель Минобороны подчеркнул, что за прошедшую неделю ни США, ни их союзники не предоставили никаких доказательств того, что в сирийской Думе действительно было применено химическое оружие.

Напомним, что в понедельник президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удар по Сирии после того, как «Белые каски» сообщили о «химатаке» в Думе. Кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео, отвечая на вопросы сенаторов, признался, что США должны получить одобрение от Конгресса и мирового сообщества на проведение военной операции в САР, однако для «ограниченных, хирургических» ударов одобрения не требуется.