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Генсек ООН: У конфликта в Сирии не может быть военного решения
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    Генсек ООН: У конфликта в Сирии не может быть военного решения

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    Генсек ООН: У конфликта в Сирии не может быть военного решения

    Москва, 13 апреля. У конфликта в Сирийской республике не может быть военного решения, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По его словам, кризис должен быть урегулирован только политическим путем.

    «Нет военного решения конфликта, урегулирование должно быть политическим — через Женевские межсирийские переговоры, как это указано в резолюции 2254 Совета безопасности, наряду с последовательными усилиями моего спецпосланника Стаффана де Мистуры», — подчеркнул Гутерреш.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что главным приоритетом Совета Безопасности ООН должно быть недопущение войны в Сирии

    На днях президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удар по Сирии. Кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпеоотметил, что военная операция в Сирии требует одобрения со стороны Совбеза ООН и Конгресса.

    Автор: Тимур Румянцев
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