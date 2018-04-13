Москва, 13 апреля. Более половины жителей сирийской Восточной Гуты — 63 тысячи человек — вернулись в город, сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков отметил, что в сирийский город Восточная Гута — пригород Дамаска — постепенно возвращаются местные жители, так как там стабилизируется остановка.

«На сегодняшний день их число составляет около 63 тысяч человек, — констатировал представитель военного ведомства России. — То есть в свои дома вернулись уже более половины местных жителей».

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что участие России необходимо для решения конфликта в Сирии.