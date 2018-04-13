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Более 60 тысяч сирийцев вернулись в Восточную Гуту — Минобороны РФ
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    Более 60 тысяч сирийцев вернулись в Восточную Гуту — Минобороны РФ

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    Более 60 тысяч сирийцев вернулись в Восточную Гуту — Минобороны РФ

    Москва, 13 апреля. Более половины жителей сирийской Восточной Гуты — 63 тысячи человек — вернулись в город, сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    Конашенков отметил, что в сирийский город Восточная Гута — пригород Дамаска — постепенно возвращаются местные жители, так как там стабилизируется остановка.

    «На сегодняшний день их число составляет около 63 тысяч человек, — констатировал представитель военного ведомства России. — То есть в свои дома вернулись уже более половины местных жителей».

    Более 60 тысяч сирийцев вернулись в Восточную Гуту — Минобороны РФ

    Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что участие России необходимо для решения конфликта в Сирии.

    Автор: Катерина Тимошенская
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