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Сирия сегодня: Путин отметил важность расследования химатаки в САР, политика США угрожает миру
Новости Сирии
Медик из сирийской Думы рассказал подробности о провокации с «химатакой»
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    Сирия сегодня: Путин отметил важность расследования химатаки в САР, политика США угрожает миру

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    США угрожают безопасности мира

    Сирия, 13 апреля. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность расследования данных о химатаке в САР. Посол РФ в Лондоне: Политика США угрожает мировой безопасности. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Важность расследования химатаки

    Президент Российской Федерации Владимир Путин во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном отметил важность проведения тщательного и объективного расследования утверждений о якобы проведенной химической атаке в Сирии.

    «Продолжен обмен мнениями в связи с нынешней ситуацией в Сирии, обострившейся в результате утверждений о якобы имевшем место применении химического оружия в городе Дума. Владимир Путин акцентировал целесообразность проведения тщательного и объективного расследования, до завершения которого целесообразно избегать голословных обвинений в чей-либо адрес», — сообщили в пресс-службе Кремля.

    Президент России Владимир Путин

    При этом лидер РФ подчеркнул необходимость «воздержаться от непродуманных и опасных действий, которые явились бы грубейшим нарушением устава ООН и имели бы непредсказуемые последствия».

    США угрожают миру

    Американская политика в отношении Сирийской арабской республики «почти автоматически» поддерживаемая Францией и Британией, несет угрозу для всего мира. Об этом заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

    «Политика США, поддерживаемая практически автоматически Францией и Великобританией, становится угрозой миру и безопасности в регионе и за его пределами», — отметил российский дипломат.

    Сирия сегодня: Путин отметил важность расследования химатаки в САР, политика США угрожает миру

    Он также подчеркнул, что международное сообщество не должно оставаться в стороне, и обязано заявить о своей обеспокоенности относительно планируемых действий США и их союзников в отношении САР.

    Наполним, президент США Дональд Трамп ранее обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают.

    Стало известно куда вывезли боевиков из Восточной Гуты

    Отряд из почти 500 боевиков радикальной группировки «Джейш аль-Ислам», которая ранее воевала против САА в Восточной Гуте под Дамаском, будет отправлена в Йемен. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на свой источник.

    Сирия сегодня: Путин отметил важность расследования химатаки в САР, политика США угрожает миру

    Согласно данным телеканала, радикальные исламисты сначала направятся в Саудовскую Аравию, после чего будут переправлены в Йемен. Вывод боевиков из Восточной Гуты при освобождении города Дума осуществлялся в последнюю очередь. Террористов с их семьями вывозили в город Джараблус на севере провинции Алеппо.

    Автор: Сергей Чемеков
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