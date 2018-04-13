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Роскомнадзор внес сайты Telegram в реестр запрещенной к распространению в РФ информации
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    Роскомнадзор внес сайты Telegram в реестр запрещенной к распространению в РФ информации

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    Роскомнадзор внес сайты Telegram в реестр запрещенной к распространению в РФ информации

    Москва, 13 апреля. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) внес в реестр запрещенной к распространению в России информации сайты мессенджера Telegram web.telegram.org и t.me. В реестре ведомства также была опубликована соответствующая информация.

    Согласно приведенным данным, 11 апреля 2018 года появилось основание для внесения сайтов в реестр. В свою очередь, указывается, что к сайтам «доступ не ограничивается».

    Стоит отметить, что сервис telegram.org еще не внесен в реестр запрещенной информации.

    В пятницу Таганский суд Москвы принял решение удовлетворить иск Роскомнадзора и запретить Telegram в РФ. Ведомству разрешили начать блокировку мессенджера немедленно, не дожидаясь возможной апелляции со стороны Telegram.

    Автор: Тимур Румянцев
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