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Стрельба в Дагестане: кадры с места убийства двух братьев на заправке появились в Сети
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    Стрельба в Дагестане: кадры с места убийства двух братьев на заправке появились в Сети

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    Стрельба в Дагестане: кадры с места убийства двух братьев на заправке появились в Сети

    Махачкала, 13 апреля. Трое неизвестных преступников средь бела дня устроили стрельбу в дагестанском городе Хасавюрт. ЧП произошло на АЗС на федеральной трассе «Кавказ». Мужчины расстреляли двух человек и скрылись на автомобиле «Лада Приора». Сейчас злоумышленников ищут сотрудники полиции.

    По предварительным данным, нападавших было трое, их жертвы скончались на месте преступления. Личности погибших устанавливаются. По предварительным данным, два молодых человека были братьями. Инцидент произошел около 12.00.

    В Сети уже появились первые видео с места преступления, сообщает Пятый канал.

    Автор: Алексей Громов
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