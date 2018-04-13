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Путин призвал защищать права работников, испытывающих трудности при банкротстве предприятий
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    Путин призвал защищать права работников, испытывающих трудности при банкротстве предприятий

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    Путин призвал защищать права работников, испытывающих трудности при банкротстве предприятий

    Москва, 13 апреля. Права на выплаты зарплат тех, кто попал в трудное положение после банкротства предприятий, должны быть обеспечены. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. 

    Как стало известно, российский лидер провел встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Он сообщил президенту, что в настоящее время существуют проблемы в законодательстве в вопросах выплат зарплаты на предприятиях, которые подверглись банкротству.

    «Права людей, которые попали в трудное положение не по своей вине, они, безусловно, должны быть обеспечены», — подчеркнул Путин.

    Напомним, российский лидер призвал искоренить незаконные увольнения на предприятиях, отметив недопустимость нарушения Трудового кодекса РФ.

    Ранее Путин распределил 100 грантов на культурные и творческие проекты.  

    Автор: Тимур Румянцев
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