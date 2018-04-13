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Путин призвал искоренить незаконные увольнения на предприятиях
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    Путин призвал искоренить незаконные увольнения на предприятиях

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    Путин призвал искоренить незаконные увольнения на предприятиях

    Ново-Огарево, 13 апреля. Президент России Владимир Путин призвал искоренить незаконные увольнения на предприятиях, отметив недопустимость нарушения Трудового кодекса РФ.

    В пятницу российский лидер провел встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, который доложил главе государства, о том как исполняется трудовое законодательство в РФ. Шмаков признал, что «в отдельных регионах и на отдельных предприятиях» нарушения случаются, но в целом кодекс исполняется исправно.

    «Вот я об этом и говорю, чтобы не было незаконных увольнений, чтобы компенсации выплачивались и так далее», — выслушав Шмакова, отметил Путин. 

    Напомним, в четверг российский лидер совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетил экспозицию павильона «Космос» на ВДНХ. Как сообщают «Известия», на специальном симуляторе Путин провел «стыковку» с модулем орбитальной станции.

    Автор: Федор Веснин
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