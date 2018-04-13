Посол РФ в Британии пообещал «интересное развитие событий» в расследовании «дела Скрипаля»

Лондон, 13 апреля. Россия в пятницу направит Великобритании запрос по девятой статье Конвенции о химоружии, рассказал посол РФ в Лондоне Александр Яковенко. По его словам, это очень серьезный шаг со стороны Москвы, вслед за которым последует «интересное развитие» событий в расследовании «дела Скрипаля».

«Кстати, могу сказать, что сегодня Россия намеревается направить Великобритании официальный запрос по статье 9 пункт 2 конвенции о запрещении химического оружия. Это будет интересное развитие событий», — отметил Яковенко, выступая на пресс-конференции.

Напомним что девятая статья Конвенции о химоружии говорит о том, что подписавшие документ страны могут запрашивать друг у друга проведение инспекции и предоставление информации. При этом разъяснение на запрос должно быть предоставлено не позднее 10 дней после поступления просьбы.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон обвинил в инциденте Россию.

Как сообщает «Ридус», в пятницу британские власти также обвинили российские спецслужбы в том, что якобы следили за Скрипалями на протяжении пяти лет. В ответ Яковенко выразил удивление в связи с тем, что об этом сообщается только сейчас.