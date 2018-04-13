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Путин поручил решить проблему отсутствия индексации пенсий работающих пенсионеров
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    Путин поручил решить проблему отсутствия индексации пенсий работающих пенсионеров

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    Путин поручил решить проблему отстутствия индексации пенсий работающих пенсионеров

    Москва, 13 апреля. Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что на встрече с президентом Владимиром Путиным был поднят вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.

    «Президент дал поручение правительству еще раз внимательно рассмотреть проблему отсутствия индексации пенсий у работающих пенсионеров», — сообщил он.

    Напомним, о том, что вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам не закрыт, сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев.

    Индексацию размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировку размера страховой пенсии работающим пенсионерам отменили с начала 2016 года.

    Автор: Алексей Громов
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