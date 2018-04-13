Ставшая певицей Шурыгина шокировала россиян своим «вокалом»

Москва, 13 апреля. Скандально известная Диана Шурыгина решила стать певицей и записала свою первую песню.

В Сети появилось первая песня Шурыгиной — девушки, которая стала известна на всю страну благодаря секс-скандалу. Композицию она записала с певцом Сашей Актом. По некоторым данным, у пары уже в коллекции еще три темы.

«Штурмовать вершины хит-парадов и раскачивать ночные клубы девушка будет на пару с певцом Сашей Актом, — подтвердило информацию издание Super. — У дуэта уже записаны четыре песни, мы представляем на ваш суд одну из них».

Россияне оказались шокированы «вокалом» Шурыгиной. Если говорить честно, то девушка в композиции и не пела — читала текст. Большинство слушателей негативно отнеслись к творчеству юной звезды, хотя нашлись и те, кто поддержал начинание.

Внимание зрителей больше привлекло видео, которое сопровождало песню: девушка дала себе волю и показала свое тело во всех позах, некоторые из которых с трудом вписываются в рамки приличия.