Россия рассчитывает на реализацию «Северного потока-2», несмотря на санкции США

Красноярск, 13 апреля. Россия рассчитывает на реализацию проекта «Северный поток-2», несмотря на санкции США, сказал вице-премьер правительства Аркадий Дворкович.

Российский «Северный поток-2» выгоден Евросоюзу, считает вице-премьер Аркадий Дворкович, об этом он заявил в кулуарах Красноярского экономического форума. Он отметил, что санкции со стороны США не повлияют на реализацию масштабного проекта.

«Вопрос к ЕС, скорее. Если они считают проект выгодным, а судя по тому, что дали разрешения – считают выгодным, то им просто не нужно присоединяться к санкциям. Продолжать вести бизнес», — пояснил представитель правительства.

Он отметил, что российские власти рассчитывают на реализацию проекта. Напомним, что «Северный поток-2» включает строительство двух ниток газопровода мощностью в 55 млн кубометров топлива в год. Он протянется через Балтику в Германию. Против газопровода выступает Украина и Польша, при этом Киев опасается потерять доход от транзита газа.