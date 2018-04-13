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Россия рассчитывает на реализацию «Северного потока-2», несмотря на санкции США
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    Россия рассчитывает на реализацию «Северного потока-2», несмотря на санкции США

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    Россия рассчитывает на реализацию «Северного потока-2», несмотря на санкции США

    Красноярск, 13 апреля. Россия рассчитывает на реализацию проекта «Северный поток-2», несмотря на санкции США, сказал вице-премьер правительства Аркадий Дворкович.

    Российский «Северный поток-2» выгоден Евросоюзу, считает вице-премьер Аркадий Дворкович, об этом он заявил в кулуарах Красноярского экономического форума. Он отметил, что санкции со стороны США не повлияют на реализацию масштабного проекта.

    «Вопрос к ЕС, скорее. Если они считают проект выгодным, а судя по тому, что дали разрешения – считают выгодным, то им просто не нужно присоединяться к санкциям. Продолжать вести бизнес», — пояснил представитель правительства.

    Он отметил, что российские власти рассчитывают на реализацию проекта. Напомним, что «Северный поток-2» включает строительство двух ниток газопровода мощностью в 55 млн кубометров топлива в год. Он протянется через Балтику в Германию. Против газопровода выступает Украина и Польша, при этом Киев опасается потерять доход от транзита газа.

    Автор: Ирина Селезнева
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