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СМИ рассказали, куда направятся выведенные из Восточной Гуты боевики
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    СМИ рассказали, куда направятся выведенные из Восточной Гуты боевики

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    СМИ рассказали, куда направятся выведенные из Восточной Гуты боевики

    Дамаск, 13 апреля. Воевавший в Восточной Гуте под Дамаском отряд из 500 террористов радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» готовится к отправке в Йемен, сообщают иностранные СМИ.

    По информации телеканала Al Mayadeen, боевики намерены нелегально перебраться в Саудовскую Аравию из Сирийской республики, а откуда уже направиться в Йемен.

    Накануне глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что процесс вывода боевиков незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» из города Дума Восточной Гуты завершается.

    С начала операции в Восточной Гуте при содействии российских военных организован выход 170 тысяч 152 человек. Как сообщили в Госдуме, большая часть работы по освобождению Сирии от боевиков уже проделана, но чем меньше места будет оставаться, тем более ожесточенное сопротивление будут пытаться оказывать террористы.

    Автор: Тимур Румянцев
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