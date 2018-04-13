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Посол РФ назвал США главной угрозой миру и безопасности
Новости Сирии
Медик из сирийской Думы рассказал подробности о провокации с «химатакой»
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    Посол РФ назвал США главной угрозой миру и безопасности

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    Посол РФ назвал США главной угрозой миру и безопасности

    Лондон, 13 апреля. США становятся главной угрозой безопасности, как на Ближнем Востоке, так и за его пределами. Об этом в пятницу заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко, комментируя политику Соединенных Штатов в отношении Сирии.

    «Мы становимся свидетелями очень опасного развития ситуации в Сирии. Нынешняя политика США становится угрозой миру и безопасности в регионе и за его пределами», — отметил он, выступая на пресс-конференции в Лондоне.

    При этом Яковенко подчеркнул, что обеспокоенность вызывает также «механическая поддержка» любых решений США со стороны Франции и Великобритании. Он призвал мировое сообщество отреагировать на действия США и их союзников в Сирии.

    Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удар по Сирии после сообщения «Белых касок» о якобы имевшей место «химатаке» в сирийской Думе. При этом ни «каски», ни Трамп не привели никаких доказательств, подтверждающих эти подозрения. Примечательно, что подобное сообщение о «химатаке» стало поводом для ракетного удара США по Сирии в апреле 2017 года.

    Автор: Антон Соколов
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